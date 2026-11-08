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Economie

Bucătarul care a refuzat ananasul pe pizza a pierdut procesul. Termenul ratat și ce i-a reproșat restaurantul

l Scris de liliana vornicu
Bucătarul care a refuzat ananasul pe pizza a pierdut procesul. Termenul ratat și ce i-a reproșat restaurantul
Aosom
Refuzul de a găti pizza cu șuncă și ananas nu a fost singurul motiv al concedierii, iar procesul s-a încheiat din cauza unui termen ratat. The post Bucătarul care a refuzat ananasul pe pizza a pierdut procesul. Termenul ratat și ce i-a reproșat restaurantul appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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