București. Treizeci de percheziții au loc la persoane care au exploatat o breșă de securitate a aplicației PPC Blue. Folosind e-mail-uri temporare, CNP-uri false și carduri bancare virtuale, au derulat 1.100 de sesiuni de încărcare a mașinilor electrice. Prejudiciul este de 160 de mii de lei.

Parchetul General informează că, în cadrul operațiunii “Jupiter 6”, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pune în aplicare 30 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal în care sunt cercetate 47 de persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și fals informatic. Din probele administrate a reieșit că, în perioada 3 iunie 2025 […]

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