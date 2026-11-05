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Economie

„Bucureştiul e în urmă rău”. Ciprian Ciucu spune că vrea să digitalizeze Primăria Capitalei cu ajutorul firmelor private, gratuit

ș Scris de ștefana radu
„Bucureştiul e în urmă rău”. Ciprian Ciucu spune că vrea să digitalizeze Primăria Capitalei cu ajutorul firmelor private, gratuit
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Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a anunțat că are discuţii cu firme private care vor să ajute în mod voluntar, gratuit, la digitalizarea serviciilor primăriei.

Sursa: Digi24

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