 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Bucureștiul și Transilvania, cele mai scumpe piețe pentru cumpărătorii cu credit. Unde sunt cele mai ieftine locuințe

a Scris de afrodita cicovschi
Bucureștiul și Transilvania, cele mai scumpe piețe pentru cumpărătorii cu credit. Unde sunt cele mai ieftine locuințe
Aosom
Prețurile locuințelor cumpărate prin credit ipotecar diferă considerabil în România, în funcție de regiune. În București-Ilfov și Transilvania, cumpărătorii plătesc în medie peste 121.000 de euro pentru o proprietate, în timp ce în Muntenia prețul mediu este de puțin peste 90.000 de euro.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech