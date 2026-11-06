Buget pentru Black Friday: cum transformi rapid în bani bunurile pe care le ai deja

Black Friday poate fi un moment bun pentru achiziții planificate, însă reducerile nu ar trebui să afecteze banii alocați facturilor, ratelor sau cheltuielilor zilnice. Înainte să iei în calcul un împrumut, verifică obiectele pe care le ai deja acasă și pe care nu le mai folosești.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗