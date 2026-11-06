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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Buget pentru Black Friday: cum transformi rapid în bani bunurile pe care le ai deja

r Scris de redacția jurnalul
Buget pentru Black Friday: cum transformi rapid în bani bunurile pe care le ai deja
Aosom
Black Friday poate fi un moment bun pentru achiziții planificate, însă reducerile nu ar trebui să afecteze banii alocați facturilor, ratelor sau cheltuielilor zilnice. Înainte să iei în calcul un împrumut, verifică obiectele pe care le ai deja acasă și pe care nu le mai folosești.

Sursa: Jurnalul Ro

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