Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a început discuțiile pentru Bugetul de stat 2027, în ședința de joi a Guvernului, precizând că 49 dintre cei 56 de ordonatori principali de credite au transmis propunerile de limite de cheltuieli. Iar instituțiile trebuie să finalizeze transmiterea propunerilor restante până luni, 9 noiembrie, a anunțat el. „Am început concret, în [...] The post Bugetul pentru 2027 – primele discuții în Guvern. Nazare: 49 dintre cei 56 de ordonatori principali de credite au transmis propunerile de limite de cheltuieli first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv Citește mai departe la sursa originală ↗