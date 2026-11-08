Bulgaria a devenit lider mondial în stocarea energiei. Performanța impresionantă a țării vecine României

Bulgaria a ajuns să dețină una dintre cele mai mari capacități de stocare a energiei în baterii din lume, raportat la dimensiunea sistemului său electric. În mai puțin de șase luni, țara vecină României aproape și-a dublat puterea instalată, ajungând la 6,23 GW, potrivit datelor publicate de operatorul național de electricitate.

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