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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Bulgaria devansează pentru prima dată România la salariul mediu net.”O indexare a salariilor va fi greu de evitat, dar contează cum o faci”

m Scris de mihaela chirca
Bulgaria devansează pentru prima dată România la salariul mediu net.”O indexare a salariilor va fi greu de evitat, dar contează cum o faci”
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De la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007, cele două țări au împărțit mai mereu ultimele locuri în clasamentele europene referitoare la bunăstare, dezvoltare, salarii sau infrastructură. Până acum, România s-a aflat în mereu deasupra Bulgariei, însă pare că lucrurile încep să se schimbe.

Sursa: Ziare

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