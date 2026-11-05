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Economie

Bursă. Acţiunile Nuclearelectrica cresc cu 4% după ce compania a anunţat că a început manevrele de pornire a Unităţii 1 de la Cernavodă, oprită de peste trei luni din cauza debutului Dunării

e Scris de eduard ivanovici
Bursă. Acţiunile Nuclearelectrica cresc cu 4% după ce compania a anunţat că a început manevrele de pornire a Unităţii 1 de la Cernavodă, oprită de peste trei luni din cauza debutului Dunării
Aosom
Nuclearelectrica (SNN) a început miercuri manevrele de pornire a Unităţii 1 a centralei de la Cernavodă, oprită din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Sursa: Zf Ro

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