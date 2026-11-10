Bursă. Cât pot să mai scadă acţiunile Rompetrol Rafinare? 1.000 de lei investiţi la maximul de 1,52 lei de la finalul lui octombrie au ajuns o săptămână mai târziu la 240 de lei. Următorul reper pentru investitori sunt rezultatele pe trimestrul al treilea, pe care compania le va publica pe 27 noiembrie

Acţiunile Rompetrol Rafinare (RRC) scădeau luni cu 14,8%, la 0,37 lei, a opta şedinţă consecutivă de declin la Bursa de Valori Bucureşti. Asta înseamnă că un investitor care a cumpărat acţiuni de 1.000 de lei la maximul de 1,52 lei din 29 octombrie mai are acum 243 de lei.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗