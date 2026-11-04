Bursa de la Bucureşti, timp de 15 ani mai liniştită decât vecinii, are acum cele mai mari variaţii de preţ din regiune. Principalii cumpărători nu mai sunt fondurile de pensii, ci retailul. Orice eveniment negativ poate amplifica scăderile, arată AAFBR

Volatilitatea indicelui de referinţă BET a devenit cea mai ridicată dintre principalii indici bursieri din regiune, după ce timp de mai bine de 15 ani bursa de la Bucureşti a avut variaţii de preţ mai temperate decât pieţe precum Viena, Varşovia şi Budapesta.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗