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Economie

Bursa de la Bucureşti, timp de 15 ani mai liniştită decât vecinii, are acum cele mai mari variaţii de preţ din regiune. Principalii cumpărători nu mai sunt fondurile de pensii, ci retailul. Orice eveniment negativ poate amplifica scăderile, arată AAFBR

e Scris de eduard ivanovici
Bursa de la Bucureşti, timp de 15 ani mai liniştită decât vecinii, are acum cele mai mari variaţii de preţ din regiune. Principalii cumpărători nu mai sunt fondurile de pensii, ci retailul. Orice eveniment negativ poate amplifica scăderile, arată AAFBR
Aosom
Volatilitatea indicelui de referinţă BET a devenit cea mai ridicată dintre principalii indici bursieri din regiune, după ce timp de mai bine de 15 ani bursa de la Bucureşti a avut variaţii de preţ mai temperate decât pieţe precum Viena, Varşovia şi Budapesta.

Sursa: Zf Ro

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