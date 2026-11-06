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Economie

Bursa de Valori Bucureşti a închis în scădere ultima şedinţă a săptămânii

r Scris de redactor, remus vlad
Bursa de Valori Bucureşti a închis în scădere ultima şedinţă a săptămânii
Aosom
BVB a închis în scădere ultima şedinţă de tranzacţionare din această săptămână, iar valoarea schimburilor s-a cifrat la 117,6 milioane de lei

Sursa: Stiri Pe Surse

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