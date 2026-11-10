 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Bursă. Debut puternic pentru Fidelis din noiembrie: investitorii au subscris 466 mil. lei în primele două zile, aproape 80% din bani mergând în titlurile în euro

l Scris de liviu popescu
Bursă. Debut puternic pentru Fidelis din noiembrie: investitorii au subscris 466 mil. lei în primele două zile, aproape 80% din bani mergând în titlurile în euro
Aosom
Investitorii persoane fizice au subscris echivalentul a 466 mil. lei (87 mil. euro) în primele două zile ale ofertei Fidelis din noiembrie, deschisă pe 6 noiembrie şi programată să se încheie pe 13 noiembrie, potrivit datelor actualizate luni la ora 17:00.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech

ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha
Tech 10 Nov 2026

ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha

ZF publică integral interviul video cu Pavel Popescu, vicepreşedintele ANCOM, înregistrat în contextul conferinţei ZF Digital Summit '26, la care...