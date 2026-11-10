Bursă. Debut puternic pentru Fidelis din noiembrie: investitorii au subscris 466 mil. lei în primele două zile, aproape 80% din bani mergând în titlurile în euro

Investitorii persoane fizice au subscris echivalentul a 466 mil. lei (87 mil. euro) în primele două zile ale ofertei Fidelis din noiembrie, deschisă pe 6 noiembrie şi programată să se încheie pe 13 noiembrie, potrivit datelor actualizate luni la ora 17:00.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗