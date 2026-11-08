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Economie

Bursă. Finanţe personale. Bursa de la Bucureşti n-a scăpat nevătămată după scăderile de pe Wall Street şi a închis vineri cu minus 1,7%, trasă în jos de acţiunile Romgaz, FP, OMV Petrom şi BRD

e Scris de eduard ivanovici
Bursă. Finanţe personale. Bursa de la Bucureşti n-a scăpat nevătămată după scăderile de pe Wall Street şi a închis vineri cu minus 1,7%, trasă în jos de acţiunile Romgaz, FP, OMV Petrom şi BRD
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Deşi reacţia iniţială a Bursei de Valori Bucureşti a părut mai degrabă moderată vineri dimineaţă, piaţa locală nu a scăpat neatinsă de scăderile de pe Wall Street şi a încheiat săptămâna pe minus cu 3,3%.

Sursa: Zf Ro

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