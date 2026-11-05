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Economie

Bursă. Finanţe personale. Pilonul II are 1,7 miliarde lei pe bursele externe. Care sunt top zece investiţii

l Scris de liviu popescu
Bursă. Finanţe personale. Pilonul II are 1,7 miliarde lei pe bursele externe. Care sunt top zece investiţii
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Fondurile de pensii Pilon II aveau la 30 iunie 2026 investiţii de 1,7 mld. lei (326 mil. euro) în acţiuni ale companiilor listate pe burse externe, aproximativ 2,6% din cele 68,1 mld. lei (12,7 mld. euro) plasate în acţiuni.

Sursa: Zf Ro

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