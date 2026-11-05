Bursă. Gabriel Ţecheră, TTS: Suntem într-o poziţie foarte confortabilă pentru investiţii finanţate din credite bancare şi nu avem în vizor piaţa de capital. Pentru 2026, compania vizează o creştere de circa 70% a EBITDA

Grupul TTS se află într-o poziţie foarte confortabilă pentru a-şi finanţa investiţiile din credite bancare şi nu are în vizor piaţa de capital, a spus Gabriel Ţecheră, director guvernanţă corporativă şi relaţii cu investitorii la TTS, la conferinţa ZF Piaţa de capital din 25 septembrie.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗