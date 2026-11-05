Bursă. Harta gazelor din România la intrarea în iarnă şi înainte de Neptun Deep: cine le scoate, cine le transportă şi cine le aduce până la aragaz. Aproape tot lanţul este listat la Bursa de Valori şi oricine poate deveni acţionar
Sursa: Zf RoCitește mai departe la sursa originală
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