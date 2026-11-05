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Economie

Bursă. Harta gazelor din România la intrarea în iarnă şi înainte de Neptun Deep: cine le scoate, cine le transportă şi cine le aduce până la aragaz. Aproape tot lanţul este listat la Bursa de Valori şi oricine poate deveni acţionar

l Scris de liviu popescu
Bursă. Harta gazelor din România la intrarea în iarnă şi înainte de Neptun Deep: cine le scoate, cine le transportă şi cine le aduce până la aragaz. Aproape tot lanţul este listat la Bursa de Valori şi oricine poate deveni acţionar
Aosom
Gazele ajung în aragaz şi centrale după un drum în patru etape, iar la fiecare etapă sunt alţi jucători şi alte reguli. Acest drum este cel mai aglomerat acum, la început de iarnă, când România intră în sezonul rece cu depozitele umplute în proporţie de aproape 90%.

Sursa: Zf Ro

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