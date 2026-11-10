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Economie

Bursă. Morgan Housel, autorul bestsellerului „Psihologia banilor“, pentru ZF: Investiţiile bune ţin de modul în care te comporţi, nu de cât de deştept eşti. Comportamentul în investiţii „este greu de educat, inclusiv pentru oamenii inteligenţi“. Soluţia este „să ai o înţelegere mai bună decât cei din jurul tău a lăcomiei, a fricii“

g Scris de georgiana mihalache
Bursă. Morgan Housel, autorul bestsellerului „Psihologia banilor“, pentru ZF: Investiţiile bune ţin de modul în care te comporţi, nu de cât de deştept eşti. Comportamentul în investiţii „este greu de educat, inclusiv pentru oamenii inteligenţi“. Soluţia este „să ai o înţelegere mai bună decât cei din jurul tău a lăcomiei, a fricii“
Aosom
Modul în care te raportezi la teamă şi la lăcomie contează mai mult în investiţii decât inteligenţa, spune Morgan Housel, autorul „Psihologiei banilor“, carte vândută în 10 milioane de exemplare. Americanul a vorbit cu ZF la Bucureşti în cadrul unui eveniment al Raiffeisen.

Sursa: Zf Ro

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