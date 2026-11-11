Bursă. Rompetrol Rafinare, un meme stock de Bucureşti? După opt şedinţe de scădere la limită, investitorii stau din nou la coadă la cumpărare, cu acţiunile în creştere cu 15%

Acţiunile Rompetrol Rafinare (RRC) se apreciau marţi, cu puţin înainte de închiderea şedinţei, cu 14,6%, la 0,424 lei, după opt şedinţe consecutive la limita minimă. Pe partea de cumpărare aşteptau ordine pentru 3,4 milioane de acţiuni, fără niciun vânzător.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗