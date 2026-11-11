 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Bursă. Rompetrol Rafinare, un meme stock de Bucureşti? După opt şedinţe de scădere la limită, investitorii stau din nou la coadă la cumpărare, cu acţiunile în creştere cu 15%

l Scris de liviu popescu
Bursă. Rompetrol Rafinare, un meme stock de Bucureşti? După opt şedinţe de scădere la limită, investitorii stau din nou la coadă la cumpărare, cu acţiunile în creştere cu 15%
Aosom
Acţiunile Rompetrol Rafinare (RRC) se apreciau marţi, cu puţin înainte de închiderea şedinţei, cu 14,6%, la 0,424 lei, după opt şedinţe consecutive la limita minimă. Pe partea de cumpărare aşteptau ordine pentru 3,4 milioane de acţiuni, fără niciun vânzător.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech