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Economie

Bursă. Top 10 cele mai mari investiţii ale Pilonului II în acţiuni din afara României. Fondurile de pensii au 1,7 mld. lei pe bursele externe. Infineon, CTP şi Prysmian sunt pe primele trei locuri. Cele mai mari deţineri, AZT Viitorul Tău, cu 1,1 mld. lei

l Scris de liviu popescu
Bursă. Top 10 cele mai mari investiţii ale Pilonului II în acţiuni din afara României. Fondurile de pensii au 1,7 mld. lei pe bursele externe. Infineon, CTP şi Prysmian sunt pe primele trei locuri. Cele mai mari deţineri, AZT Viitorul Tău, cu 1,1 mld. lei
Aosom
Fondurile de pensii Pilon II aveau la 30 iunie 2026 investiţii de 1,7 mld. lei (326 mil. euro) în acţiuni ale companiilor listate pe burse externe. Cea mai mare expunere este pe producătorul german de cipuri Infineon, cu 533 mil. lei (100 mil. euro).

Sursa: Zf Ro

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