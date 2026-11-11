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Economie

Bursă. Transelectrica plănuieşte investiţii de circa 10,5 mld. lei (2 mld. euro) în reţeaua de transport a energiei până în 2035, cu aproximativ 1 mld. lei mai mult decât prevedea planul anterior

l Scris de liviu popescu
Bursă. Transelectrica plănuieşte investiţii de circa 10,5 mld. lei (2 mld. euro) în reţeaua de transport a energiei până în 2035, cu aproximativ 1 mld. lei mai mult decât prevedea planul anterior
Aosom
Transelectrica (TEL), operatorul reţelei de transport a energiei, plănuieşte investiţii de circa 10,5 mld. lei (2 mld. euro) în perioada 2026-2035. Suma este cu aproximativ 1 mld. lei (190 mil. euro) mai mare decât în planul anterior, potrivit Planului de Dezvoltare a RET reaprobat luni de acţionari.

Sursa: Zf Ro

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