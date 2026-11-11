Bursă. Transelectrica plănuieşte investiţii de circa 10,5 mld. lei (2 mld. euro) în reţeaua de transport a energiei până în 2035, cu aproximativ 1 mld. lei mai mult decât prevedea planul anterior

Politică

Ce daruri de nuntă au primit politicienii români. George Simion, lider cu 460.000 de euro, Lia Olguța Vasilescu 322.000 de euro 11 Nov 2026

Sancțiuni pe termen nelimitat - Destinația de lux interzisă turiștilor israelieni 11 Nov 2026

Unde și când va fi înmormântat avocatul Harosa, care a contribuit la victoria României în procesul Roșia Montană / Astăzi, un ultim omagiu în foaierul Casei Universitarilor din Cluj 11 Nov 2026

Adela Popescu a recunoscut cine este romanticul familiei. Ce gesturi face Radu Vâlcan pentru ea și cum o surprinde în momentele aglomerate 11 Nov 2026

Ce spune jurnalistul Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni: „Am o singură supărare după această seară” 11 Nov 2026