Studentele din domeniul energetic pot beneficia de o bursă privată de 1.500 de lei pe lună până la finalizarea studiilor; Pe lângă sprijin financiar, sunt [...] Articolul Burse@E.ON până la finalizarea studiilor a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online Citește mai departe la sursa originală ↗