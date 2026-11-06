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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Bursele americane își revin. Acțiunile companiilor de inteligență artificială cresc din nou

m Scris de maria miron
Bursele americane își revin. Acțiunile companiilor de inteligență artificială cresc din nou
Aosom
Acțiunile marilor companii de inteligență artificială au revenit pe creștere vineri, după două zile de pierderi puternice. Nvidia și alte companii de tehnologie au recuperat o parte din pierderile înregistrate în această săptămână.

Sursa: Mediafax Ro

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