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Economie

Bursele din Tokyo și Seul au înregistrat scăderi puternice, după declinul de pe Wall Street

p Scris de petre apostol
Bursele din Tokyo și Seul au înregistrat scăderi puternice, după declinul de pe Wall Street
Aosom
Bursele din Tokyo și Seul au înregistrat scăderi importante vineri, pe fondul declinului de pe Wall Street și al temerilor investitorilor că rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite ale Americii ar putea încetini investițiile în centrele de date destinate inteligenței artificiale.

Sursa: Mediafax Ro

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