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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Bursele elevilor pentru septembrie și octombrie se plătesc pe 20 noiembrie. Vacanța reduce bursele de merit și tehnologice

t Scris de tudor dima
Bursele elevilor pentru septembrie și octombrie se plătesc pe 20 noiembrie. Vacanța reduce bursele de merit și tehnologice
Aosom
Bursele de merit, sociale și tehnologice se plătesc pe 20 noiembrie. Vacanța reduce suma din octombrie pentru merit și tehnologică.

Sursa: Ziarul Financiar

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