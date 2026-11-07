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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Bursele, în cădere liberă. S-a spart bula AI? Economist: „Riscul unei crize sistemice ar putea să crească”

a Scris de andrei tanase
Bursele, în cădere liberă. S-a spart bula AI? Economist: „Riscul unei crize sistemice ar putea să crească”
Aosom
Acțiunile marilor companii tehnologice au înregistrat una dintre cele mai severe prăbușiri din ultimii ani pe Wall Street, în urma alegerilor de la mijlocul mandatului din SUA.

Sursa: Ziare

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