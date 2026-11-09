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Economie

BVB reorganizează de la 20 noiembrie piaţa SMT în trei segmente: 23 de companii trec pe Piaţa de Creştere pentru IMM-uri, iar 217 acţiuni ajung pe Piaţa de Bază

l Scris de liviu popescu
BVB reorganizează de la 20 noiembrie piaţa SMT în trei segmente: 23 de companii trec pe Piaţa de Creştere pentru IMM-uri, iar 217 acţiuni ajung pe Piaţa de Bază
Aosom
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) va împărţi, începând cu 20 noiembrie 2026, Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) în trei pieţe distincte:...

Sursa: Zf Ro

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