 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Calitatea echipamentelor de protecție, în atenția inspectorilor ITM Brăila

m Scris de marian gheorghe
Calitatea echipamentelor de protecție, în atenția inspectorilor ITM Brăila
Aosom
• până la finele acestui an, Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila desfășoară controale la importatorii și distribuitorii de produse industriale, în cadrul unei Campanii Naționale • în trimestrul III 2026, s-au aflat în vizorul inspectorilor ITM Brăila mănușile, măștile, bocancii de protecție și explozivii de uz civil Articolul Calitatea echipamentelor de protecție, în atenția inspectorilor ITM Brăila apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech