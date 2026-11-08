Canabisul, folosit în ritualuri funerare în urmă cu 2.800 de ani. Descoperirea dintr-un mormânt din Siberia

Un mormânt vechi de aproximativ 2.800 de ani, descoperit în Siberia, a scos la iveală circa 1.000 de semințe de canabis și urme chimice ale consumului plantei. Cercetătorii consideră că sciții o foloseau pentru efectele sale psihoactive.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗