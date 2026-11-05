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Economie

Când ar putea veni o perioadă mai ușoară pentru români, după un an de scumpiri și taxe mai mari

s Scris de stefania pîrjol
Când ar putea veni o perioadă mai ușoară pentru români, după un an de scumpiri și taxe mai mari
Aosom
Pentru românii care își calculează atent fiecare cheltuială, reducerea deficitului bugetar nu aduce, deocamdată, nicio ușurare. Facturile, cumpărăturile și ratele continuă să apese asupra bugetelor familiilor, iar o eventuală ieftinire a creditelor este așteptată abia în 2027.

Sursa: Adevarul

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