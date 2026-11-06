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Economie

Când intră pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române

o Scris de obiectiv vocea brăilei
Când intră pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române
Aosom
Pensionarii din România vor primi pensiile aferente lunii decembrie după un calendar ușor modificat, ca urmare a zilei libere de 1 Decembrie. Poșta Română va începe distribuirea banilor la domiciliu miercuri, 2 decembrie, iar operațiunea ar urma să fie încheiată până pe 16 decembrie, astfel încât beneficiarii să aibă banii înainte de sărbătorile de iarnă. […] Articolul Când intră pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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