Pensionarii din România vor primi pensiile aferente lunii decembrie după un calendar ușor modificat, ca urmare a zilei libere de 1 Decembrie. Poșta Română va începe distribuirea banilor la domiciliu miercuri, 2 decembrie, iar operațiunea ar urma să fie încheiată până pe 16 decembrie, astfel încât beneficiarii să aibă banii înainte de sărbătorile de iarnă. […] Articolul Când intră pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗