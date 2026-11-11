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Economie

Când intră primele burse școlare din anul 2026-2027. Ce sume vor primi elevii pentru septembrie și octombrie

m Scris de magda dragu
Când intră primele burse școlare din anul 2026-2027. Ce sume vor primi elevii pentru septembrie și octombrie
Aosom
Primele burse din anul școlar 2026-2027 vor fi plătite vineri, 20 noiembrie. Elevii vor primi într-o singură tranșă drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie, însă suma diferă în funcție de tipul bursei și de îndeplinirea condițiilor de acordare în fiecare lună. Bursele pot fi încasate prin transfer bancar sau în numerar, în funcție de modalitatea […]

Sursa: Gazeta De Sud

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