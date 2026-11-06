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Economie

Când pacea devine o problemă economică – Drumul Germaniei către economia de război

r Scris de radhananda
Când pacea devine o problemă economică – Drumul Germaniei către economia de război
Aosom
Ce înseamnă faptul că Germania își orientează tot mai mult economia către producția de armament? S-au gândit cetățenii vreodată serios la acest aspect? Atunci când tot mai multe locuri de muncă, profiturile companiilor și întregi centre industriale d

Sursa: Yoga Esoteric

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