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Economie

Când plătești impozit pentru banii primiți de la rude din străinătate și ce acte păstrezi

t Scris de tudor dima
Când plătești impozit pentru banii primiți de la rude din străinătate și ce acte păstrezi
Aosom
Banii trimiși între rude nu se impozitează dacă sunt daruri sau împrumuturi reale. Ghidul arată ce acte păstrezi și când se poate aplica cota de 70%.

Sursa: Ziarul Financiar

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