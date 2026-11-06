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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Când poți ieși la pensie cu până la cinci ani mai devreme fără diminuare și ce ani îți trebuie

t Scris de tudor dima
Când poți ieși la pensie cu până la cinci ani mai devreme fără diminuare și ce ani îți trebuie
Aosom
Ghidul explică de ce o pensie anticipată se micșorează și când poți ieși cu până la cinci ani mai devreme fără diminuare.

Sursa: Ziarul Financiar

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