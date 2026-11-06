 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Când poți ieși la pensie după luna și anul nașterii și câți ani de contribuții îți trebuie

t Scris de tudor dima
Când poți ieși la pensie după luna și anul nașterii și câți ani de contribuții îți trebuie
Aosom
Pensia pentru limită de vârstă depinde de data nașterii și de anii de contribuții. Ghidul arată calendarul, reducerile și pașii pentru cerere.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech