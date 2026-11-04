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Economie

Când rămâne netaxat cadoul de Crăciun de la firmă și cum se calculează partea peste 300 de lei

t Scris de tudor dima
Când rămâne netaxat cadoul de Crăciun de la firmă și cum se calculează partea peste 300 de lei
Aosom
Bonusul de Crăciun poate fi netaxat până la 300 de lei dacă e cadou prevăzut în contract sau regulamentul intern. Doar ce trece de limită e taxat.

Sursa: Ziarul Financiar

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