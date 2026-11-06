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Economie

Când scapă românii de povara facturilor mari la energie. Anunțul făcut de consilierul prezidențial Radu Burnete: "Atunci va reveni undeva la normal"

a Scris de adrian zia
Când scapă românii de povara facturilor mari la energie. Anunțul făcut de consilierul prezidențial Radu Burnete: "Atunci va reveni undeva la normal"
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Consilierul prezidențial Radu Burnete estimează o scădere a prețurilor la energie în următorii doi-trei ani, efectele investițiilor masive din sector urmând să devină vizibile abia din anul 2028. Prezent vineri, 6 noiembrie, la Concordia Summit 2026, oficialul a avertizat însă că lunile următoare de iarnă vor aduce dificultăți majore pentru consumatori și companii, pe fondul tensiunilor geo-economice accentuate de pe piața internațională a profilului.

Sursa: Ziare

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