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Economie

Când va prezenta ministrul de Finanțe situația financiară a țării. Nazare spune și ce trebuie făcut pentru a fi evitată creșterea taxelor în 2027

v Scris de vladimir ionescu
Când va prezenta ministrul de Finanțe situația financiară a țării. Nazare spune și ce trebuie făcut pentru a fi evitată creșterea taxelor în 2027
Aosom
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a estimat că raportul privind situația financiară a țării va fi prezentat în a doua parte a săptămânii, dar a menționat că acest lucru depinde și de momentul în care vor veni datele de la celelalte ministere. Nazare a susținut, într-un interviu acordat luni pentru Antena 3, că raportul va fi …

Sursa: Hotnews

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