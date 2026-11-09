Când va prezenta ministrul de Finanțe situația financiară a țării. Nazare spune și ce trebuie făcut pentru a fi evitată creșterea taxelor în 2027

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a estimat că raportul privind situația financiară a țării va fi prezentat în a doua parte a săptămânii, dar a menționat că acest lucru depinde și de momentul în care vor veni datele de la celelalte ministere. Nazare a susținut, într-un interviu acordat luni pentru Antena 3, că raportul va fi …

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