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Economie

Când vor afla românii dacă va crește salariul minim în 2027. Ce spune premierul Luca Niculescu

c Scris de claudia alionescu
Când vor afla românii dacă va crește salariul minim în 2027. Ce spune premierul Luca Niculescu
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Premierul Luca Niculescu a declarat, joi seara, că o decizie privind majorarea salariului minim pe economie în 2027 va fi luată după consultările cu sindicatele și patronatele, în cadrul Consiliului Național Tripartit.

Sursa: Stirile Pro.tv

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