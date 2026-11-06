Când vor afla românii dacă va crește salariul minim în 2027. Ce spune premierul Luca Niculescu

Tech 06 Nov 2026

De ce își ascund românii salariile chiar și de prieteni sau familie. „Am răspuns sincer și mi-am dat seama că îmi fac mai mult rău”

Cât câștigi pe lună? Este o întrebare aparent simplă, dar la care surprinzător de puțini români sunt dispuși să răspundă cu o cifră exactă, mai a...