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Economie

Când vor fi gata lucrările de la Pasajul Unirii. Anunțul făcut de constructor

c Scris de claudia alionescu
Când vor fi gata lucrările de la Pasajul Unirii. Anunțul făcut de constructor
Aosom
Lucrările de bază ale Pasajului Unirii vor fi finalizate până la sfârşitul anului, a declarat vineri Cristian Erbaşu, directorul general al Construcţii Erbaşu.

Sursa: Stirile Pro.tv

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