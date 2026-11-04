 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Capcanele cumpărării unei case sau ale unui teren. Ce trebuie să verifici înainte să semnezi

m Scris de maria iuliana
Capcanele cumpărării unei case sau ale unui teren. Ce trebuie să verifici înainte să semnezi
Aosom
Înainte de a cumpăra o casă sau un teren, viitorii proprietari trebuie să verifice actele, cartea funciară și situația juridică a imobilului. Ipotecile, sechestrele, litigiile sau construcțiile fără autorizație pot complica tranzacția și pot genera costuri suplimentare.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech