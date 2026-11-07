Peste 4.000 de firme austriece venite în România din 1992, investiții de 16,6 miliarde de euro și peste 100.000 de locuri de muncă create: acestea sunt reperele economice prezentate de ambasadoarea Austriei în România, Ulla Krauss-Nussbaumer, la recepția de la Sibiu dedicată Zilei Naționale a Republicii Austria. Vizita sa a adus în aceeași agendă companiile, […] The post Capital austriac de 16,6 miliarde de euro în România. „Cei mai mulți directori din aceste firme sunt români”, a declarat ambasadoarea Austriei la Sibiu appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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