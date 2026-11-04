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Economie

Care este cel mai sănătos ton la conservă. Specia recomandată de nutriționiști și celelalte sortimentele care trebuie consumate cât mai rar

e Scris de e-politic ro
Care este cel mai sănătos ton la conservă. Specia recomandată de nutriționiști și celelalte sortimentele care trebuie consumate cât mai rar
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Tonul la conserva este una dintre cele mai accesibile surse de proteine și un aliment pe care mulți il pastreaza in camara pentru mesele rapide. Este

Sursa: Ziuanews.ro

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