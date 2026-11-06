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Economie

Care sunt cele mai mari așteptări ale românilor de la Guvernul Niculescu și ce cred că se va întâmpla cu economia SONDAJ

c Scris de cornelia mazilu
Care sunt cele mai mari așteptări ale românilor de la Guvernul Niculescu și ce cred că se va întâmpla cu economia SONDAJ
Aosom
Crearea de locuri de muncă pentru tineri este principala prioritate pe care românii o așteaptă de la noul Guvern condus de Luca Niculescu, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research.

Sursa: Adevarul

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