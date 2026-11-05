 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Care sunt etapele repornirii Reactorului 1 de la Cernavodă și ce condiții sunt necesare pentru Unitatea 2. Anunțul Nuclearelectrica

a Scris de andreea dobra
Care sunt etapele repornirii Reactorului 1 de la Cernavodă și ce condiții sunt necesare pentru Unitatea 2. Anunțul Nuclearelectrica
Aosom
Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie sincronizat joi cu Sistemul Energetic Național, iar atingerea puterii nominale este estimată pentru sâmbătă sau duminică, a declarat la Digi24 Emil Macovei, director tehnic în cadrul Nuclearelectrica. Repornirea Unității 2 depinde în continuare de evoluția nivelului și a debitului Dunării.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech