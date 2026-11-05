Care sunt etapele repornirii Reactorului 1 de la Cernavodă și ce condiții sunt necesare pentru Unitatea 2. Anunțul Nuclearelectrica

Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie sincronizat joi cu Sistemul Energetic Național, iar atingerea puterii nominale este estimată pentru sâmbătă sau duminică, a declarat la Digi24 Emil Macovei, director tehnic în cadrul Nuclearelectrica. Repornirea Unității 2 depinde în continuare de evoluția nivelului și a debitului Dunării.

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