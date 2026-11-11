Casa cea mai mică din lume: „92 de centimetri lățime. Are dormitor și bucătărie”

La prima vedere, pare mai degrabă o greșeală de construcție sau pur și simplu o crăpătură uriașă între două clădiri! Cu toate acestea, Keret House din Varșovia este, potrivit Cărții Recordurilor Guinness, cea mai îngustă casă din lume în care se poate locui (destul de) confortabil. Ba chiar are dormitor și bucătărie, notează agenția foto Profimedia

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