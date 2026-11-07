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Economie

Case mai ieftine. Prețurile locuințelor dintr-o țară cu peste un milion de români scad a patra lună la rând

a Scris de andreea tobias
Case mai ieftine. Prețurile locuințelor dintr-o țară cu peste un milion de români scad a patra lună la rând
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Prețurile locuințelor din Marea Britanie au scăzut în octombrie cu 0,6% față de luna anterioară. Este cea mai mare scădere din ultimii trei ani. Dobânzile mari la credite, alimentate de inflația provocată de războiul din Orientul Mijlociu, îi fac pe cumpărători tot mai prudenți.

Sursa: Mediafax Ro

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