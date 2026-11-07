Case mai ieftine. Prețurile locuințelor dintr-o țară cu peste un milion de români scad a patra lună la rând

Prețurile locuințelor din Marea Britanie au scăzut în octombrie cu 0,6% față de luna anterioară. Este cea mai mare scădere din ultimii trei ani. Dobânzile mari la credite, alimentate de inflația provocată de războiul din Orientul Mijlociu, îi fac pe cumpărători tot mai prudenți.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗