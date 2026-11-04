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Economie

Casele de pensii sunt vizate de aproape 62.000 de procese deschise din 2024, potrivit cifrelor atribuite Casei Naționale de Pensii. 6.028 de pensionari au câștigat

t Scris de tudor dima
Casele de pensii sunt vizate de aproape 62.000 de procese deschise din 2024, potrivit cifrelor atribuite Casei Naționale de Pensii. 6.028 de pensionari au câștigat
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O relatare atribuie Casei Naționale de Pensii cifra de aproape 62.000 de procese din 2024. Decizia se contestă în 45 de zile.

Sursa: Ziarul Financiar

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