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Economie

Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la New York. Același tip de avion , folosit și de fostul președinte Klaus Iohannis. Răspunsul Administrației Prezidențiale

a Scris de ana teșcan
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la New York. Același tip de avion , folosit și de fostul președinte Klaus Iohannis. Răspunsul Administrației Prezidențiale
Aosom
Administrația Prezidențială a plătit peste 1,6 milioane de lei (aproximativ 300.000 de euro) pentru zborul special al șefului statului, la ONU, potrivit unui răspuns transmis luni HotNews. Președintele Nicușor Dan s-a deplasat, în luna septembrie, la New York la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X, …

Sursa: Hotnews

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